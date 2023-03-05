Арсенал "на зубах" вирвав перемогу над Борнмутом. Вирішальний гол в активі Райса Нельсона, який зрідка виходить у складі "канонірів". Зінченко ж цього разу не був настільки визначальним гравцем для Арсенала в цьому поєдинку, а з його зони прийшов перший забитий м'яч "вишень".

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Мудрик все більше втрачає в очах Поттера – українець не з'явився навіть на заміну в поєдинку з Лідсом. Повідомлень про травму Михайла не було, тож все більше з'являється питань щодо необхідності Мудрика для команди. Детальніше про це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".