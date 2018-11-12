Риболовлєв не буде продавати Монако, поки не виграє Лігу чемпіонів, – віце-президент клубу

Віце-президент Монако Вадим Васильєв прокоментував інформацію про бажання власника Дмитра Риболовлєва продати клуб через звинувачення в корупції та торгівлі впливом.

"Якщо одного дня мрія Риболовлєва збудеться і Монако виграє Лігу чемпіонів, тоді, можливо, він продасть клуб", – цитує Васильєва Твіттер Canal Football Club.

Монако – ПСЖ – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, власника Монако Дмитра Риболовлєва затримали з підозрою у корупції та торгівлі впливом, а в його хаті провели обшуки, але через кілька днів його відпустили і бізнесмен поїхав у Москву.

Пізніше з'явилась інформація, що через судові розгляди Риболовлєв хоче продати клуб.

Монако у сезоні 2018/19 показує катастрофічні результати і після 13 турів перебуває в зоні вильоту Ліги 1.

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