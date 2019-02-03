Рибка залишив власні ворота недоторканими у дебютному матчі в чемпіонаті Азербайджану

Іспанія — 12:30 1504
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"Зозуля нокаутував Кордобу". Іспанські ЗМІ та фани вихваляють українця, який двома голами наблизив Альбасете до Прімери
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Коноплянка проти Борусії М: невдалі спроби повторити шедевр, жертва обставин і середні оцінки німецьких ЗМІНімеччина — 08:00 3089
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Айнтрахт – Борусія Д: прототип матчів з Шахтарем, карате-гол і підозра на травму феноменального суперника УкраїниНімеччина — 2 лют 3754
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Шальке – Борусія М: пряма трансляція, Коноплянка грає з перших хвилинНімеччина — 2 лют 1950
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Динамо у контрольному матчі розібралося із софійським ЦСКАУкраїна — 2 лют 4742
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