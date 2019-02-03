Рибка залишив власні ворота недоторканими у дебютному матчі в чемпіонаті Азербайджану

Новоспечений воротар Сабаїла Олександр Рибка відстояв "на нуль" у першому поєдинку за новий клуб.

Вчора після зимової паузи розпочалася друга частина чемпіонату Азербайджану. Екс-голкіпер Динамо Олександр Рибка вдало дебютував за Сабаїл, залишивши власні ворота "сухими". Сабаїл, як наслідок, розгромно переміг Кешлу з рахунком 3:0.

Клуб Рибки посідає третю сходинку після 15 турів тамтешньої першості. Зазначимо, контракт Олександра з клубом із Баку розрахований до кінця поточного сезону.

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До слова, інший українець, який виступає в Азербайджані, Марко Девіч вчора голом допоміг Сабаху перемогти Зіру. Завдяки цьому голу Марко очолив бомбардирську гонку.