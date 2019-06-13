Рибка: Якби у Федецького була така пропозиція, як у Ракицького від Зеніта, то він би туди пішки пішов

Колишній голкіпер збірної України, воротар Сабаїла, Олександр Рибка поділився думкою про українців, які грають у Росії.

"Грати у Росії? Якби якийсь топ-клуб мене покликав, я б 25 разів все переварив і порадився. Після переходу Євгена Селезньова в Кубань, пішли ці слова, що поїхав сім'ю годувати. У будь-якому випадку це мій заробіток і моя кар'єра. Чому я не можу поїхати заробляти, щоб моя сім'я добре жила і відпочивала в хороших готелях?

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Я тут повинен заробляти тисячу доларів, а там можу двадцять. Зараз я не знаю. Швидше за все, що не поїхав би. Але на захист гравцям, які грають в Росії, хочу сказати, що у кожного є своя сім'я. Ми нічого більше не вміємо, це наш безпосередній заробіток.

Я дуже поважаю Артема Федецького, який голосно висловлюється про гравців, які їдуть в Росію. Він хороший хлопець. Не можу сказати, що ми там дуже дружимо, але коли ми з ним перетинаємося, то все нормально – потиснули руку, поцікавилися справами.

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Але він пише, що у нього були пропозиції з Росії, але він не поїхав. Я думаю, що якби у нього була така пропозиція, як у Ракицького в Зеніт, він би туди пішки пішов. Не в його праві засуджувати того ж Ракицького. Люди не в праві кричати, що той поганий, а той хороший, що він туди або не туди поїхав", – сказав Рибка у програмі Бомбардир.

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