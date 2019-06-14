Рибка: Взагалі не засмутився, коли йшов із Динамо

Колишній голкіпер Динамо та збірної України Олександр Рибка, який нині виступає за азербайджанський Сабаїл, пригадав свій відхід з київського клубу.

"Взагалі не засмутився, коли йшов із Динамо, оскільки останні півроку я не грав. Влітку на зборах мені сказали, що я не потрібен, мене не будуть заявляти і я можу шукати собі нову команду. У нас було п'ять воротарів на зборах, Михайлов підійшов і сказав, що я в поганій формі і на мене не розраховують. У заявку на сезон я не потрапляю.

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Можу сказати, що в тренувальному процесі я точно нікому не поступався. Було багато моментів, коли після тренувань до мене підходив Федоров і говорив, що мені забити було нереально. Не знаю, хто ухвалював рішення щодо воротарів", – розповів Рибка в ефірі програми Бомбардир.

Нагадаємо, 32-річний Рибка є вихованцем Динамо та виступав за київську команду в період 2005-2010 рр. та з 2014 по 2016 рр.

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