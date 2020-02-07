Рибка відстояв на нуль – Сабаїл виграв вперше за 5 місяців

У 16-му турі першості Азербайджану Сабаїл здобув довгоочікувану перемогу. Олександр Рибка відіграв весь матч та зберіг свої ворота "сухими".
Чемпіонат Азербайджану, 16 тур
Кешла – Сабаїл – 0:1
Гол: Екстейн, 51 (пен)
Сабаїл, який замикав турнірну таблицю чемпіонату, мінімально обіграв Кешлу. Єдиний гол команда Олександра Рибки забила з пенальті на початку другого тайму. 32-річний український голкіпер відіграв весь поєдинок та отримав жовту картку за кілька секунд до фінального свистка.
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Сабаїл виграв офіційний матч вперше з 15 вересня минулого року та піднявся з останнього місця турнірної таблиці. Тепер там перебуває Габала, у якої на 2 бали менше, ніж у команди Рибки. Сабах, за який виступає Марко Девіч, випереджає Сабаїл на 1 пункт.
До слова, Рибка провів лише 5-й поєдинок після важкої травми коліна, яку отримав ще у квітні минулого року.
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