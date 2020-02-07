toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА ШАХТАР

Рибка відстояв на нуль – Сабаїл виграв вперше за 5 місяців

22:48 235 Читать на русском
Рибка відстояв на нуль – Сабаїл виграв вперше за 5 місяців
Олександр Рибка / ФК Сабаїл

У 16-му турі першості Азербайджану Сабаїл здобув довгоочікувану перемогу. Олександр Рибка відіграв весь матч та зберіг свої ворота "сухими".

Чемпіонат Азербайджану, 16 тур

Кешла – Сабаїл – 0:1

Гол: Екстейн, 51 (пен)

Сабаїл, який замикав турнірну таблицю чемпіонату, мінімально обіграв Кешлу. Єдиний гол команда Олександра Рибки забила з пенальті на початку другого тайму. 32-річний український голкіпер відіграв весь поєдинок та отримав жовту картку за кілька секунд до фінального свистка.

Девіч забив дебютний гол після повернення в Сабах та допоміг команді здобути важливу перемогу

Сабаїл виграв офіційний матч вперше з 15 вересня минулого року та піднявся з останнього місця турнірної таблиці. Тепер там перебуває Габала, у якої на 2 бали менше, ніж у команди Рибки. Сабах, за який виступає Марко Девіч, випереджає Сабаїл на 1 пункт.

До слова, Рибка провів лише 5-й поєдинок після важкої травми коліна, яку отримав ще у квітні минулого року.

Дербі делла Мадонніна, німецька битва за Салатницю і севільська реабілітація для Сетьєна: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Циганков не зіграє жодного матчу за Динамо на тренувальних зборах, – ЗМІ
12:40
8790
Теги
Світ Олександр Рибка Олександр Рибка Азербайджан Кешла Кешла Сабаїл Сабаїл Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Дерліс Гонсалес покинув Динамо та перейшов у Олімпію
    Україна — 18:055064 Дерліс Гонсалес покинув Динамо та перейшов у Олімпію
15
год
:
22
хв
Евертон
14:30
Крістал Пелас
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук