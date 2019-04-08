Рибка відбив пенальті від Девіча – українська дуель у чемпіонаті Азербайджану

У 23-му турі азербайджанської першості зустрічалися дві команди з українцями у складі.

Голкіпер Олександр Рибка вийшов у старті Сабаїла, а Марко Девіч з'явився на полі у футболці Сабаха. Зазначимо, що поєдинок завершився перемогою команди Девіча з рахунком 3:1.

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Однак Девіч не зміг переграти Рибку під час одинадцятиметрового удару. Екс-голкіперу Динамо та Шахтаря вдалося ліквідувати загрозу після пострілу сербського українця. Сабаїл наразі посідає 3 сходинку в чемпіонаті Азербайджану, а Сабах йде на 5 позиції після 23-х турів.

У поточному сезоні Девіч забив 7 голів у 16 матчах, а Рибка пропустив 11 м'ячів у 9 поєдинках.

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