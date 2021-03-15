Український голкіпер травмувався у поєдинку першого туру чемпіонату Латвії проти Метти/ЛУ, в якому його команда перемогла – 4:1.

Рибка травмувався у стартовому турі чемпіонату Латвії

"Так, сталося зіткнення з одноклубником: він коліном влучив мені в стегно – невдале місце. У підсумку утворилася сильна гематома над коліном – було боляче згинати. На щастя, після проходження медичного обстеження нічого страшного не виявилося. Думаю, до наступної гри буду в повній бойовій готовності", – сказав Рибка у коментарі Footboom.

Нагадаємо, Рибка перейшов у Лієпаю у серпні 2020 року з азербайджанського Сабаїла на правах вільного агента і вже встиг виграти зі своєю командою Кубок Латвії. Також свого часу він пограв за низку українських клубів: Динамо, Оболонь, Шахтар.

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