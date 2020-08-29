Відомий український воротар Олександр Рибка продовжить кар'єру в Лієпаї, повідомляє видання Footboom.

Екс-захисник збірної України продовжить кар'єру в аматорському клубі

Нагадаємо, нещодавно 33-річний кіпер покинув азербайджанський Сабаїл, за який зіграв 11 матчів – українець пропустив 14 голів та чотири рази залишав свої ворота сухими. Як наслідок, наш легіонер перейде в латвійський клуб на правах вільного агента.

До слова, Рибка має досвід виступів за обох українських грандів. Вихованець Динамо захищав кольори Шахтаря з 2011 по 2012 роки, але потім все ж повернувся у рідну команду. Окрім вищеназваних клубів грав також за Оболонь та турецькі Карабюкспор і Аф'єт Аф'юнспор.

Лієпая після 15 турів посідає у турнірній таблиці чемпіонату Латвії восьму сходинку, набравши 14 очок.

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