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Рибка покинув азербайджанський клуб

22:48 - Читать на русском
Рибка покинув азербайджанський клуб
Олександр Рибка / ФК Сабаїл

Олександр Рибка більше не виступатиме у чемпіонаті Азербайджану.

Екс-гравець Динамо, Шахтаря та національної збірної покинув Сабаїл, за який виступав у минулому сезоні.

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"Успіхів, Олескандре! Було величезним задоволенням для кожного в Сабаїлі працювати з тобою", – тепло попрощався з українцем офіційний Instagram команди.

Зазначимо, що Рибка виступав за Сабаїл з січня 2019-го. В сезоні 2019/20 кіпер 11 разів відіграв за азербайджанців, пропустив 14 голів та чотири рази залишив свої ворота сухими. Його команда посіла 7 місце з 8 у тамтешньому чемпіонаті минулого сезону.

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