Рибка покинув Аф'єт Аф'юнспор

Інтерв’ю — 12:00 1487
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"Вернидуба купили за 30 тисяч доларів". Як Зеніт провернув трансфери п'ятьох українців – задовго до Ракицького
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Швед після потенційного переходу в Селтік може піти в оренду в Карпати або АндерлехтСвіт — 11:37 1001
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ПСЖ оголосив про трансфер хавбека Зеніта ПаредесаФранція — 11:24 415
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Момент істини для Барселони, Анчелотті знову проекзаменує свого учня, іспанська дуель в АПЛ – анонс топ-матчів мідвікуСвіт — 10:20 1546
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"Дякуємо за приціли, оптику та інші речі": ультрас Шахтаря прокоментували перехід Ракицького у ЗенітУкраїна — 28 січ 6330
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