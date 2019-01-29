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Рибка покинув Аф'єт Аф'юнспор

12:38 555 Читать на русском
Рибка покинув Аф'єт Аф'юнспор
Олександр Рибка / ФК Динамо Київ

Український голкіпер Олександр Рибка більше не є гравцем турецького Аф'єта Аф'юнспора.

Олександр Рибка в своєму Instagram попрощався з турецьким клубом Аф'єт Аф'юнспор.

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"Хочу сказати велике спасибі багатьом людям, які працювали зі мною і підтримували мене тут. Також велике спасибі фанатам. Частина мого серця залишиться з вами", – написав Рибка.

Українець виступав за цю команду у першій частині сезону 2018/19 після відходу з Карабюкспора.

Аф'єт після 19 турів посідає 15 сходинку в турнірній таблиці турецької Першої ліги, набравши 17 очок.

Теги
Трансфери Українці за кордоном Аф'єт Аф'юнспор Олександр Рибка Олександр Рибка Туреччина
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