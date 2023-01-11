Колишній голкіпер Шахтаря та Динамо Олександр Рибка спробує свої сили у львівській команді.

35-річний воротар підписав контракт зі Львовом, про що повідомив у своєму Instagram. Деталі контракту й переходу поки залишаються у таємниці.

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"Шановні вболівальники, хочу повідомити, що сьогодні я дійшов згоди з новим клубом у своїй кар'єрі – ФК Львів. Висловлюю величезну подяку Олександру Ярославському, тренерському штабу Металіста, хлопцям по команді та вболівальникам, які підтримували мене протягом усього часу.

Для мене була честь захищати ворота ФК Металіст, але життя диктує свої умови. Металісту хочу побажати успіхів, перемог та якнайшвидшого повернення на рідний стадіон. Слава Україні", – прокоментував перехід Рибка.

Олександр належав Металісту з літа 2021 року, загалом награвши 23 поєдинки. Чотириразовий чемпіон України ще виступав за низку клубів – Динамо, Оболонь, Шахтар, турецькі Карабюкспор, Афьонспор та Болуспор, азербайджанський Сабаїл і латвійську Лієпаю.