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Рибка: Намагаюся з повагою ставитися до Есьєна, не дозволяю собі особливих "підколів"

15:50 908 Читать на русском
Рибка: Намагаюся з повагою ставитися до Есьєна, не дозволяю собі особливих "підколів"
Олександр Рибка / фото: Сабаїл

Український голкіпер Сабаїла Олександр Рибка розповів про досвід гри за азербайджанський клуб разом з легендою Челсі Майклом Есьєном.

"У клубі до нього всі добре ставляться, він відповідає тим же. Він з повагою ставиться до всіх: від президента до персоналу. Він – найпростіший хлопець, приємний у спілкуванні. Завжди з ним можна поговорити, завжди підтримає, підкаже.

Рибка дебютував за Сабаїл у поточному сезоні

У тренувальному процесі він нічим не виділяється і не відрізняється від інших. Немає якогось особливого ставлення до нього з боку тренера, працює нарівні з усіма. Сказати дуже важко, які у нього плани на майбутнє. Думаю, якщо він і замислюється про тренерську роботу, то в цій справі він не загубиться. Працьовита людина, а скільки він ще буде грати – залежить від нього і його здоров'я.

Професіонал з великої літери. Самовіддача у нього на високому рівні навіть в Азербайджані. Ніколи не пропускає тренування, намагається працювати нарівні з усіма. Що про нього ще сказати, якщо людина грала в таких великих клубах і є дворазовим чемпіоном Англії і володарем Ліги чемпіонів? Думаю, багато описувати його не потрібно. Всім і так зрозуміло, що це за футболіст.

Так, Есьєн може пожартувати, але коли потрібно бути серйозним – він завжди серйозний. Він нормально ставиться до гумору, але навряд чи його можна назвати базікою і постійним жартівником. Я намагаюся з повагою до нього ставитися, не дозволяю собі особливих "підколів". Скажімо так, акуратно лише жартую, з обережністю", – сказав Рибка в інтерв'ю FootBoom.

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Світ Олександр Рибка Олександр Рибка Майкл Есьєн Майкл Есьєн Сабаїл Сабаїл Українці за кордоном
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