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Рібері визначився з номером у Фіорентині

00:33 196 Читать на русском
Рібері визначився з номером у Фіорентині
Франк Рібері / ФК Фіорентина

Франк Рібері, який підписав дворічний контракт із Фіорентиною, виступатиме в новій команді під звичним для себе 7-м номером.

Фіорентина представила Франка Рібері. 36-річний француз обрав собі 7-й номер, під яким виступав і в Німеччині, повідомляє офіційний Twitter "фіалок".

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Рібері, який останні 12 років захищав кольори Баварії, вже встиг провести перше тренування в новій команді. До слова, зарплатня вінгера в Італії складе близько 4 млн євро за сезон, а перейшов він у Фіорентину на правах вільного агента.

Окрім "фіалок" на Рібері претендували російські та китайські клуби, а також представники Близького Сходу.

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Франк Рібері Франк Рібері Фіорентина Фіорентина Італія
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