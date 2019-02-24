Рібері відмовився тиснути руку Ковачу після заміни в матчі з Гертою

Досвідчений француз залишився незадоволений своєю заміною в матчі 23-го туру Бундесліги проти Герти (1:0).

На 58-й хвилині зустрічі проти Герти наставник мюнхенців Ніко Ковач вирішив замінити Франка Рібері на Кінгслі Комана. Такий крок не сподобався Рібері й він відмовився тиснути руку тренеру. Ковач подав руку після замінити, однак Франк проігнорував цей жест та попрямував до лави для запасних.

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До слова, Коман зіграв на полі лише 9 хвилин та зазнав травми, яка може завадити йому зіграти у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

У поточному сезоні Франк зіграв 17 матчів, в яких забив 4 голи. Нагадаємо, очікується, що Рібері разом з Роббеном покинуть Баварію влітку.

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