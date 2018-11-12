Рібері вдарив журналіста після матчу з Борусією Д, – Bild

Півзахисник Баварії Франк Рібері вдарив журналіста Патріком Гійю після матчу 11 туру Бундесліги проти Борусії Д (2:3).

Мюнхенська Баварія в 11 турі Бундесліги на виїзді поступилась Борусії Д у драматичному матчі з рахунком 2:3. Але після матчу стався скандальний епізод.

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Видання Sport.de, посилаючись на Bild, повідомляє, що півзахисник "червоних" Франк Рібері мав неприємну зустріч з журналістом Патріком Гійю біля автобуса команди. За інформацією джерела, француз тричі дав ляпаса Гійю, а також вдарив у груди.

Рібері залишився незадоволений критикою журналіста після гри проти "джмелів", який звинуватив хавбека у трьох пропущених м'ячах. При цьому Франк та Гійю давно знайомі.

Наступного дня спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджіч заявив, що обидва обговорять інцидент під час особистої зустрічі.

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