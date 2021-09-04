Французький вінгер Франк Рібері визначився з новим клубом після відходу з Фіорентини.

Рібері домовився з Салернітаною щодо контракту терміном на рік та опцією продовження ще на сезон, повідомляє Sky Sport Italia.

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Зарплата француза становитиме близько 1,5 млн євро. Сторони узгоджують останні деталі перед офіційним оголошенням.

Нагадаємо, 38-річний француз більшу частину своєї кар'єри провів у Баварії, але останні два сезони захищав кольори Фіорентини. У минулому розіграші Серії А Франк провів 29 матчів, в яких відзначився двома голами та 6 асистами.

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