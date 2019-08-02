Рібері продовжить кар'єру на Середньому Сході

Колишній півзахисник збірної Франції Франк Рібері визначився з місцем продовження ігрової кар'єри.

Екс-хавбек мюнхенської Баварії продовжить кар'єру в чемпіонаті Катару або першості Саудівської Аравії, повідомляє Bild.

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За інформацією видання, Рібері в четвер успішно пройшов медогляд і незабаром буде презентований новим клубом. Раніше вінгер відмовив Монако через вірність іншому французькому клубу, а також проігнорував пропозицію франкфуртського Айнтрахта.

Останні 12 років Франк Рібері провів у Баварії. Із німецьким грандом здобув 9 чемпіонських титулів, а також кубок Ліги чемпіонів у сезоні 2012/13.

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