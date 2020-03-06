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Рібері повернувся до загальної групи Фіорентини – француз не грав з минулого року

16:52 168 Читать на русском
Рібері повернувся до загальної групи Фіорентини – француз не грав з минулого року
Франк Рібері / AS

Вінгер Фіорентини Франк Рібері повернувся до тренувань з командою після тривалої паузи.

Рібері відновився після травми та вже провів тренування у загальній групі, повідомляє офіційний твіттер Фіорентини.

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Нагадаємо, 36-річний француз зазнав важкої травми щиколотки у матчі 14-го туру Серії А проти Лечче (0:1), який відбувався 30-го листопада. Лікарі були змушені оперувати хавбека.

В поточному сезоні чемпіонату Італії Рібері провів 11 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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Відеоновини Італія Франк Рібері Франк Рібері Фіорентина Фіорентина
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