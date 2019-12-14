Рібері переніс операцію і вилетів на тривалий термін

Півзахисник італійської Фіорентини Франк Рібері був прооперований у Німеччині через ушкодження кісточки.

Досвідчений француз у неділю повернеться до Флоренції і розпочне курс реабілітації, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Рібері травмувався в матчі з Лечче наприкінці листопада. Хірургічне втручання знадобилося через розрив медіальної колатеральної зв'язки. Очікуваний термін відновлення 36-річного хавбека – 10 тижнів.

У нинішньому сезоні Франк Рібері встиг провести 11 матчів у Серії А, в яких забив 2 м'ячі та оформив 2 асисти.

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