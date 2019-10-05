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Рібері визнаний найкращим гравцем вересня в Серії А

11:16 179 Читать на русском
Рібері визнаний найкращим гравцем вересня в Серії А
Франк Рібері / Reuters

Вінгер Фіорентини Франк Рібері продовжує демонструвати вражаючий рівень у 36 років.

Серія А оголосила у своєму офіційному твіттері, що за результатами голосування нагороду найкращому гравцю вересня отримав півзахисник Фіорентини Франк Рібері.

АПЛ опублікувала список номінантів на нагороду найкращому гравцю місяця – серед них відсутній Ярмоленко

Зазначимо, що Рібері приєднався до "фіалок" минулого літа на правах вільного агента. Француз провів 6 матчів за новий клуб і встиг відзначитись 2 голами та однією результативною передачею.

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Теги
Італія Франк Рібері Франк Рібері Фіорентина Фіорентина
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