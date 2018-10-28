Рібері не зіграє проти АЕКа Чигринського

Хавбек Баварії Франк Рібері не зможе допомогти своїй команді у матчі 3 туру Ліги чемпіонів.

Вінгер Баварії Франк Рібері залишився у Німеччині через проблеми зі спиною. Про це повідомив голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге, інформує офіційний сайт Баварії.

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"Це важливий тиждень. У Лізі чемпіонів в ідеалі хочемо посісти перше місце в групі. Для цього ми повинні постаратися взяти в Афінах три очки.

На стадіоні буде відмінна атмосфера, і нам буде протистояти один з кращих клубів Греції. Ми повинні добре підготуватися і постаратися показати свою гру. Важливо підійти до матчу з повною концентрацією і максимальної мотивацією. Не варто думати, що це буде легка прогулянка.

Рібері залишився вдома через проблеми зі спиною. Йому не було ніякого сенсу їхати. У Мюнхені він буде в хороших руках", – сказав Румменігге.