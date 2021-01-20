Хавбек Баварії Франк Рібері не має наміру завершувати свою кар'єру у Серії А.

"На даний момент я думаю тільки про Фіорентину, я відіграю важливу роль у команді. Але не виключаю, що повернуся в Бундеслігу, коли завершу виступи тут", – наводить слова Рібері Bild.

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Чинний контракт 37-річного француза з "фіалками" розрахований до літа 2021-го. Найбільшу частину своєї професіональної кар'єри Франк провів у мюнхенській Баварії (2007-2019 роки).

У нинішньому сезоні Серії А Рібері зіграв у 15 матчах, в яких відзначився трьома асистами.

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