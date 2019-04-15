Рібері може стати одноклубником Хаві у катарському клубі

Хавбек Баварії Франк Рібері зацікавив 2 клуби з Катару.

Кілька клубів з Близького Сходу зацікавлені у підписанні легенди Баварії Франка Рібері, один з них катарський Аль-Садд, у якому виступає колишній хавбек Барселони Хаві, повідомляє Kicker.

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Нагадаємо, контракт француза з мюнхенцями втрачає силу влітку поточного року, сторони не будуть продовжувати угоду. Сам Рібері наразі не знає, де продовжить кар'єру.

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До слова, вінгер виступає за Баварію з 2007 року. За 12 років у складі німецької команди він встиг здобути 22 трофеї. У поточному сезоні в активі Рібері 33 матчі, 5 голів та 4 асисти за Баварію в усіх турнірах.