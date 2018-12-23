toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕВЕРТОН - ТОТТЕНХЕМ

Рібері може перейти в Галатасарай вже взимку

20:46 314 Читать на русском
Рібері може перейти в Галатасарай вже взимку
Франк Рібері / соцмережі

Хавбек Баварії Франк Рібері може невдовзі змінити клубну прописку.

Турецький Галатасарай зацікавлений у поверненні Франка Рібері, повідомляє видання Fanatik. Контракт француза з Баварією втрачає свою силу влітку 2019 року, а з січня Рібері зможе підписати попередню угоду з іншим клубом.

Рібері та Роббен покинуть Баварію влітку

Представники Галатасараю вже зв’язались з 35-річним хавбеком та повідомили, що готові запропонувати контракт на 1,5 роки, якщо Рібері вмовить Баварію відпустити його взимку.

Чемпіони світу та інші суперзірки, яких можна безкоштовно підписати влітку 2019-го – грандіозний розпродаж топ-клубів

Нагадаємо, француз вже виступав за турецький гранд у 2005 році. За Баварію Рібері грає з 2007-го.

Теги
Трансфери Туреччина Трансфери Баварії Трансфери Чемпіонату Німеччини Баварія Баварія Галатасарай Галатасарай Франк Рібері Франк Рібері
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
14
год
:
32
хв
Фрозіноне
13:30
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук