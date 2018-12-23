Рібері може перейти в Галатасарай вже взимку

Хавбек Баварії Франк Рібері може невдовзі змінити клубну прописку.

Турецький Галатасарай зацікавлений у поверненні Франка Рібері, повідомляє видання Fanatik. Контракт француза з Баварією втрачає свою силу влітку 2019 року, а з січня Рібері зможе підписати попередню угоду з іншим клубом.

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Представники Галатасараю вже зв’язались з 35-річним хавбеком та повідомили, що готові запропонувати контракт на 1,5 роки, якщо Рібері вмовить Баварію відпустити його взимку.

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Нагадаємо, француз вже виступав за турецький гранд у 2005 році. За Баварію Рібері грає з 2007-го.