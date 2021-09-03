Рібері може опинитися в Туреччині
Досвідчений півзахисник Франк Рібері отримав варіант із продовженням кар'єри в турецькій Суперлізі.
Ветеран всерйоз зацікавив Карагюмрюк, повідомляє журналіст Ніколо Скіра в своєму твіттері.
Фенербахче підписав екс-зірку Шальке та бомбардира Зальцбурга
Рібері раніше прагнув продовжити виступи в Серії А. Салернітана запропонувала французу 1-річний контракт із окладом у розмірі 1,5 млн євро плюс бонуси. Натомість стамбульський клуб готовий платити більше та запропонував угоду на 2 роки.
Нагадаємо, що сезон 2020/21 Франк Рібері провів у складі Фіорентини. У його активі 29 матчів у Серії А, в яких забив 2 м'ячі та віддав 7 результативні передачі.
ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021