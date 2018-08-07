Рібері: Боатенг важливий для команди, він один з найкращих захисників у світі

Хавбек мюнхенської Баварії Франк Рібері сподівається, що захисник Жером Боатенг не змінить клуб цього трансферного вікна.

"Я довгий час грав разом з Жеромом. Сподіваюся, що він залишиться в Баварії, тому що він дуже важливий для команди.

Для мене Боатенг є одним з найкращих центральних захисників в світі. Але я не можу вирішувати його майбутнє", – цитує француза Goal.com.

Боатенг перейшов в мюнхенський клуб з Гамбурга в 2011 році.

У минулому сезоні він взяв участь в 19 матчах німецької Бундесліги, забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Ювентус наблизив 2 хітові трансфери, а Роналду вже забиває і насолоджується з дівчиною