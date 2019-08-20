Рібері близький до переходу у Фіорентину – зірковий ветеран отримуватиме чималу зарплатню

Колишній вінгер збірної Франції незабаром може перебратися в італійський чемпіонат.

Рібері близький до підписання контракту з Фіорентиною, стверджує Sky Sport Italia.

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За інформацією джерела, екс-гравець Баварії може пройти медогляд у середу (21 серпня), після чого підпише угоду терміном на два роки. "Фіалки" готові запропонувати Рібері зарплатню у розмірі 4 мільйонів євро.

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Нагадаємо, 36-річний француз отримав цього літа статус вільного агента після завершення контракту з Баварією.