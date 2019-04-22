Рибалка зробив асист, але не врятував Сівасспор від поразки з Бешикташем – Віда знову забив

Півзахисник Сівасспора Сергій Рибалка відзначився асистом у матчі 29 туру турецької Суперліги з Бешикташем.

Туреччина. Суперліга, 29 тур

Сівасспор – Бешикташ – 1:2

Голи: Діабате, 45 – Віда, 31, Йилмаз, 87

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Сівасспор у матчі 29 туру чемпіонату Туреччини вдома приймав Бешикташ. Сергій Рибалка вийшов у стартовому складі і відзначився асистом на Фуссені Діабате. Проте, це не допомогло господарям здобути бодай 1 очко. У першому таймі в складі "орлів" забив Домагой Віда, тоді як наприкінці другої половини зустрічі перемогу приніс Бурак Йилмаз.

Сівасспор після 29 турів займає 13 сходинку в турнірній таблиці, набравши 35 очок, тоді як Бешикташ на 3 місці з 56 пунктами.