Рибалка зізнався, хто винен у його відході з Динамо

Український хавбек Сівасспора Сергій Рибалка розповів, що сумує за київським клубом.

"Я – гравець Сівасспора. Клуб мав побажання: ми розірвали контракт, щоб вони могли взяти кількох гравців для підсилення, оскільки команда бореться за чемпіонство. Я пішов їм на поступки.

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Вони дозволили мені повернутися в Україну для відновлення після травми. Дякую київському Динамо, яке дозволило мені тренуватися на їхній базі.

Чому переїхав до Туреччини? У мене не склалися стосунки з Хацкевичем. В останній день трансферного вікна агент запропонував поїхати в Сівасспор. Я погодився, оскільки не хотів сидіти в дублі. Спочатку була оренда, а потім клуб викупив контракт.

Повернутися в Україну? Поки ні. Повернуся тільки в Динамо", – цитує 30-річного півзахисника ТК Футбол.

Нагадаємо, Сергій Рибалка перебував у структурі "біло-синіх" у 2008-2017 роках.

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