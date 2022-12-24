Півзахисник Олександрії Сергій Рибалка поділився думками про Рауля Ріанчо, який свого часу тренував у київському Динамо.

"Ріанчо? Я вважаю, що в свій час він дуже допоміг в плані тактики. А через рік-півтора Рауль уже був не дуже потрібен Сергію Реброву. Він уже зрозумів, що і як робити, а Ріанчо почав лізти, вдавати з себе головного. Тому Ребров і прибрав його.

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Рауль дуже розчарував мене як людина. Тренер він добрий, тактик хороший. Він переживав, що там з російськими футболістами буде, але ні разу не чув від нього хвилювань про українських гравців, їхні сім'ї", – поділився Рибалка в шоу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Нагадаємо, що Ріанчо з 2014 по 2016 роки працював одним з помічників головного тренера Динамо, а пізніше був у штабі національної збірної України. З 2018 року іспанець перебрався до московського Спартака.

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