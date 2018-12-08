Рибалка забив дебютний гол за Сівасспор у сезоні та допоміг команді обіграти Гезтепе

В матчі 15 туру турецької Суперліги Сергій Рибалка голом допоміг Сівасспору здолати Гезтепе.
Чемпіонат Туреччини, 15 тур
Сівасспор – Гезтепе – 2:0
Голи: Рибалка, 60 (пен), Перейра, 80
Колишній півзахисник Динамо Сергій Рибалка відзначився голом у ворота Гезтепе в поєдинку 15 туру чемпіонату Туреччини. На 60-й хвилині українець реалізував пенальті.
Герої та пам'ятні моменти рурського дербі, або Очікування чергової феєрії Коноплянки проти Борусії Д в ювілейному матчі
Цей гол став дебютним для Рибалки в сезоні 2018/19. Окрім забитого м'яча, українець, який провів на полі всі 90 хвилин, отримав ще й жовту картку.
До слова, нещодавно повідомлялось про інтерес Гезтепе до Євгена Селезньова.
В активі екс-хавбека Динамо 14 зіграних матчів у турецькій Суперлізі. Сівасспор після 15 турів набрав 21 очко та посідає 9 місце.