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Рибалка забив дебютний гол за Сівасспор у сезоні та допоміг команді обіграти Гезтепе

15:11 479 Читать на русском
Рибалка забив дебютний гол за Сівасспор у сезоні та допоміг команді обіграти Гезтепе
Рибалка (справа) відзначився голом / фото: ФК Сівасспор

В матчі 15 туру турецької Суперліги Сергій Рибалка голом допоміг Сівасспору здолати Гезтепе.

Чемпіонат Туреччини, 15 тур

Сівасспор – Гезтепе – 2:0

Голи: Рибалка, 60 (пен), Перейра, 80

Колишній півзахисник Динамо Сергій Рибалка відзначився голом у ворота Гезтепе в поєдинку 15 туру чемпіонату Туреччини. На 60-й хвилині українець реалізував пенальті.

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Цей гол став дебютним для Рибалки в сезоні 2018/19. Окрім забитого м'яча, українець, який провів на полі всі 90 хвилин, отримав ще й жовту картку.

До слова, нещодавно повідомлялось про інтерес Гезтепе до Євгена Селезньова.

В активі екс-хавбека Динамо 14 зіграних матчів у турецькій Суперлізі. Сівасспор після 15 турів набрав 21 очко та посідає 9 місце.

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