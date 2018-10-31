Рибалка відзначився автоголом у Кубку Туреччини

Український хавбек Сівасспора Сергій Рибалка взяв участь у матчі Кубка Туреччини проти Бодрумспора.

У матчі 1/32 Кубка Туреччини Бодрумспор приймав у себе Сівасспор, за який виступає український півзахисник Сергій Рибалка. Хавбек розпочав матч у стартовому складі своєї команди та вже на 13 хвилині відзначився автоголом.

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Рибалка зрізав м’яч у власні ворота після подачі з кутового, чим відкрив рахунок у грі. Українець провів на полі весь матч, але виправити помилку йому не вдалось. Його команда поступилась з рахунком 1:2.

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Кубок Туреччини, 1/32 фіналу

Бодрумспор – Сівасспор – 2:1

Голи: Рибалка, 13 (автогол), Екенжі, 82 – Коне, 90+5