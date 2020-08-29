"Сергій Рибалка почав тренуватися в основній групі свого Сівасспора. Скоро груповий етап Ліги Європи. І треба дуже добре підготуватися до нового сезону. Найскладніше позаду, попереду лише перемоги і позитивні емоції", – написав Панков на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, Рибалка уклав з турецьким клубом угоду влітку 2018 року і мав виступати за Сівасспор до 30 червня 2021 року. У січні турки оголосили про замороження трудової угоди з українцем у зв’язку з травмою, якої наш легіонер зазнав у жовтні 2019 року. Сам футболіст у листопаді 2019-го, після операційного втручання, заявив, що не зможе займатися футболом близько восьми місяців.

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