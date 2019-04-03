Рибалка розповів, що Робінью думає про український футбол

Півзахисник Сівасспора Сергій Рибалка поділився думкою свого екс-партнера Робінью про український футбол.

"На наступний день після гри з Галатасараєм Робінью підійшов до мене і запитав, звідки я. Він дуже здивувався, коли дізнався, що я з України. Сказав, що в Україні не грають в такий футбол, в який граю я.

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Він вважає, що в Україні тільки б'ють по ногах і вибивають м'яч вперед. А мене він назвав технічним і не повірив, що я з України.

Було таке, що віддав йому хороший пас, а він забив. Відразу кричить мені: "Люблю тебе, маестро". На наступний день говорить: "Привіт, маестро. Як справи?"

А я його називав легендою або галактікос. А він посміхався, йому подобалося", – сказав Рибалка програмі Бомбардир.

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