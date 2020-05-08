Рибалка: Ребров може привести Фенербахче до цілей, не маючи проблем з адаптацією

Хавбек Сівасспора Сергій Рибалка оцінив перспективи Сергія Реброва у разі можливого призначення на посаду головного тренера Фенербахче.

"Було б приємно бачити його конкурентом в Туреччині. Фенербахче – одна з 2-3 найпопулярніших команд ліги.

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Наразі вони поступаються Сівасспору у футбольному плані, але у них великий потенціал. Сергій вже знає цей клуб, тому що він приходив сюди як футболіст. Гадаю, він може привести команду до цілей, не маючи проблем з адаптацією", – цитує Рибалку Fotospor.

Додамо, що хавбек добре знає Реброва за трьома роками спільної роботи в київському Динамо.

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