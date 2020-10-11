30-річний хавбек взяв участь у переможному спарингу проти Анкарагюджю, яким команди вирішили заповнити паузу на матчі збірних.

Рибалка відновив тренування у Сівасспорі

Товариський поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь команди Сергія, а сам українець зіграв 15 хвилин – це його перший матч після понад 12-ти місяців перерви. Про це гравець радісно повідомив у своєму Instagram, висловивши подяку всім, хто його підтримував.

Нагадаємо, Рибалка уклав з турецьким клубом угоду влітку 2018 року і мав виступати за Сівасспор до 30 червня 2021 року. У січні турки оголосили про замороження трудової угоди з українцем у зв’язку з травмою, якої наш легіонер зазнав у жовтні 2019 року. Сам футболіст у листопаді того ж року, після операційного втручання, заявив, що не зможе займатися футболом близько восьми місяців.

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