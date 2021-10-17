"Для всіх було шоком, що Луческу почав тренувати Динамо. Я думав, що буде Скрипник або Шевченко, але став Луческу. Це тренер, який все життя був у Шахтарі, останні 10 років точно.

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Багато було якихось непорозумінь, висловлювань на адресу Динамо, навіть коли ми чемпіонами були, він постійно намагався зачепити, говорив: ось вони нас не обіграли, які вони чемпіони.

Більше образи було, але те, що ми бачимо, те що він з Динамо зробив за короткий проміжок часу – це говорить про те, що це тренер дуже хороший, кваліфікований. Він великий тренер. Мені подобається дивитися на нинішнє Динамо, воно зовсім інше, аніж те, що було до нього.

Але Динамо Реброва було сильніше за Динамо Луческу. У нього зараз 9-10 українців грає. У нас тоді напевно 4-5 грало. Захист був український. Ленс був класним. Наше Динамо було сильніше, мені так здається.

Але те, що Луческу за такий проміжок зробив з командою, яка Колосу програвала (1:3 у 2019 році, – прим.), не в образу цьому клубу. Зараз є дисципліна в команді. Вони якісно розігрують м'яч, Луческу змушує не бити вперед, грати через пас, через пас виходити в атаку. Приємно за такою грою спостерігати", – сказав Рибалка у програмі "ПРОФУТБОЛ Digital".

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