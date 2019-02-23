Рибалка порівняв чемпіонати України та Туреччини

Хавбек Сівасспора Сергій Рибалка розповів про різницю між чемпіонатами України та Туреччини.

"Чи можна Сівасспор порівняти з якоюсь командою в Україні? Напевно, ні. Тому що в чемпіонаті України немає таких команд, які б грали так, як ми.

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Чемпіонат Туреччини відрізняється від УПЛ. У нас більшість команд сидить в обороні, грають через довгий пас в атаку. Тут більш технічний футбол, більше дій на атаку. Думаю, що в чемпіонаті України Сівасспор цілком міг би боротися за третє місце.

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Приємно грати, коли багато атак, а на трибунах багато уболівальників – по 40-50 тисяч глядачів на трибунах. Атмосфера приємна і чемпіонат Туреччини мені подобається", – цитує Рибалку "Команда №1".