"В Олександрії дуже гарний колектив, ми могли б бути і вище за Динамо. Втратили очки в останній грі з Рухом, програли Металісту в більшості...

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Якщо додати ці чотири очки й виграти два матчі, які ще не зіграли – могли б на другому місці вже бути", – поділився Рибалка у програмі ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Додамо, що Сергій робив свої перші кроки у футболі в складі Динамо. Також за свою кар'єру він встиг пограти за чеський Слован та турецький Сівасспор. Влітку 2021 року Рибалка приєднався до Олександрії. В поточному сезоні зіграв у 13 матчах, відзначившись 4 голами та 2 асистами.

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