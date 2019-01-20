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Рибалка не допоміг Сівасспору здобути очки у матчі з Аланьяспором

18:52 66 Читать на русском
Рибалка не допоміг Сівасспору здобути очки у матчі з Аланьяспором
Сергій Рибалка / ФК Сівасспор

Сівасспор Сергія Рибалки зустрічався з Аланьяспором у чемпіонаті Туреччини.

Чемпіонат Туреччини, 18 тур

Аланьяспор – Сівасспор – 2:0

Голи: Джалма, 37, Фернандес, 45+1

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Український хавбек Сергій Рибалка вийшов у стартовому складі Сівасспора на матч 18 туру чемпіонату Туреччини. Сергій не зміг змінити хід зустрічі та покинув поле на 76-ій хвилині.

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Після 18 турів Сівасспор Рибалки посідає 9 місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Команда українця має в активі 24 бали та на 5 очок відстає від зони Ліги Європи.

Теги
Туреччина Українці за кордоном Сівасспор Сівасспор Сергій Рибалка Сергій Рибалка
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