Рибалка не допоміг Сівасспору здобути очки у матчі з Аланьяспором

Сівасспор Сергія Рибалки зустрічався з Аланьяспором у чемпіонаті Туреччини.

Чемпіонат Туреччини, 18 тур

Аланьяспор – Сівасспор – 2:0

Голи: Джалма, 37, Фернандес, 45+1

Девіч забив переможний гол Сабаха у ворота українського голкіпера

Український хавбек Сергій Рибалка вийшов у стартовому складі Сівасспора на матч 18 туру чемпіонату Туреччини. Сергій не зміг змінити хід зустрічі та покинув поле на 76-ій хвилині.

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Після 18 турів Сівасспор Рибалки посідає 9 місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Команда українця має в активі 24 бали та на 5 очок відстає від зони Ліги Європи.