"Лікар сказав, що поки що невідомо, що з Рибалкою. Можливо, йому навіть доведеться їхати оперуватись до Італії", – сказав Гура для ТК Футбол.

Рибалка – про травму в матчі з Шахтарем: "Такий легенький букетик – меніск, зв'язки"

Хавбек Олександрії травмувався у другому таймі поєдинку з Шахтарем (1:2). Сергій після зіткнення з Михайлом Мудриком впав на газон і залишив поле на ношах.

У нинішньому сезоні чемпіонату України Рибалка провів 13 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ