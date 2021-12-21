Рибалка може лягти під ніж
10:55 - Читать на русском
Головний тренер Олександрії Юрій Гура поділився новинами щодо стану Сергія Рибалки.
"Лікар сказав, що поки що невідомо, що з Рибалкою. Можливо, йому навіть доведеться їхати оперуватись до Італії", – сказав Гура для ТК Футбол.
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Хавбек Олександрії травмувався у другому таймі поєдинку з Шахтарем (1:2). Сергій після зіткнення з Михайлом Мудриком впав на газон і залишив поле на ношах.
У нинішньому сезоні чемпіонату України Рибалка провів 13 матчів, в яких відзначився трьома асистами.
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