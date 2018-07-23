Рибалка: Динамо назавжди залишиться у моєму серці

Новачок Сівасспора Сергій Рибалка попрощався з київським Динамо та його вболівальниками.

"Люба моя динамівська сім'я. Ось і прийшов той момент, коли мені доводиться сказати вам "Прощавай"..

Я хочу вам подякувати за ці роки, які я провів разом з вами! Спасибі президенту Динамо – Суркісу Ігорю Михайловичу, який дав мені шанс бути частиною Динамо підтримував і давав правильні настанови.

Рибалка покинув Динамо та перейшов у Сівасспор

Спасибі тренерам, які в мене повірили і дуже багато чому мене навчили. Величезне дякую всій команді – хлопцям, з якими я тренувався і виходив на поле захищати біло-сині кольори.

Ми засмучувалися разом нашим поразкам і раділи нашим перемогам. Ви для мене назавжди залишитеся моїми друзями і моєю родиною! Дякую нашим уболівальникам – ви найкращі! Дякую за вашу підтримку, яку я відчував протягом усього часу, за вашу любов і за вашу критику. Динамо назавжди залишиться в моєму серці! Дякую вам всім величезне!!!", – написав Рибалка у своєму Instagram.

Рибалка: Були інші варіанти, але я обрав Сівасспор

Нагадаємо, Рибалка нещодавно перейшов у турецький Сівасспор. Сергій є вихованцем київського Динамо та перебував у системі клубу з 2008 року.

У футболці "біло-синіх" Рибалка зіграв 108 матчів та забив 3 голи.