Півзахисник Олександрії все ще не знає наслідків свого пошкодження, отриманого в поєдинку 18-го туру Прем'єр-ліги проти Шахтаря.

Екс-хавбек Динамо та збірної України травмувався у другому таймі поєдинку з Шахтарем. Рибалка після зіткнення з Михайлом Мудриком впав на газон і залишив поле на ношах.

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"Я в лангеті, на милицях. Зроблю повторну МРТ через тиждень, бо на тій, що я вже робив, не все чітко видно, все запалено. Зроблю повторну МРТ і від цього відштовхуватимуся. Там такий легенький букетик: меніск, зв'язки. Але наскільки все серйозно – покаже повторна МРТ, а після неї подивимося, як бути далі", – розповів Рибалка в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, 31-річний півзахисник перейшов до лав Олександрії влітку на правах вільного агента, підписавши контракт на один сезон. Рибалка зіграв за "жовто-чорних" 13 матчів в УПЛ та віддав 3 гольові передачі.

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