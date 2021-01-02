"Я дев'ять років відпрацював в Україні і Росії і можу сказати, що європейському тренеру в цих країнах дуже складно адаптуватися.

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Це, безперечно, одна із причин, чому навіть у тренерів з ім'ям тут нічого не виходило: потрібно справді дуже багато чого в собі міняти", – цитує Ріанчо Матч ТВ.

Нагадаємо, Рауль провів більшу частину тренерської кар'єри в Україні та Росії, зокрема в Рубіні, Динамо Київ і Спартаку, де обіймав різні посади. Також 60-річний іспанський фахівець у 2016-2018 роках був асистентом головного тренера "синьо-жовтих".

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