Ріанчо: Я хотів бачити Маліновського в Динамо – він був не проти

Рауль Ріанчо, який працював асистентом Сергія Реброва в Динамо, пригадав можливість підписати Руслана Маліновського перед його від'їздом в Європу.

"Так, я хотів бачити Маліновського в Динамо. Після одного з матчів проти Зорі, за яку він тоді грав, я підійшов до Руслана і запитав його, чи не хоче він грати за Динамо. Маліновський сказав, що не проти. Я це передав Сергію Реброву і Ігорю Суркісу.

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Мені дійсно імпонувала гра Малиновського. Я не здивований, що він розкрився в Бельгії і зараз грає за сильну команду в Лізі чемпіонів і став важливим гравцем для збірної України", – підсумував Ріанчо в інтерв'ю gazeta.ua.

Нагадаємо, Маліновський перейшов з Шахтаря в Гент влітку 2017-го за 2 млн євро. Через два роки бельгійський клуб продав зірку збірної України Аталанті за майже 14 млн.

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