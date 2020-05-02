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Ріанчо виділив українців, які могли б стати успішними в топ-чемпіонатах

2 травня 21:23 1781 Читать на русском
Ріанчо виділив українців, які могли б стати успішними в топ-чемпіонатах
Рауль Ріанчо / Фото з відкритих джерел

Екс-тренер Динамо та збірної України Рауль Ріанчо поділився думками щодо перспектив своїх екс-підопічних заграти в Європі.

"Футболіст для прогресу повинен грати на хорошому рівні і мати кваліфікованих тренерів. Якщо фахівець здатен розвивати гравця в Україні, то він з часом все одно буде у сильному чемпіонаті.

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Хто з українських гравців зміг би бути успішним в Європі? Микита Бурда, Володимир Шепелєв і Віктор Циганков могли б показати себе у багатьох європейських чемпіонатах. Зокрема, іспанському. Але їм треба попрацювати над собою. Також вважаю, що хороші шанси мав би Тарас Степаненко попри його вік – у серпні йому має виповнитись 31", – сказав Ріанчо у коментарі виданню Gazeta.ua.

Нагадаємо, іспанський фахівець працював разом із Ребровим у тренерському штабі Динамо у 2014-2016 роках. За цей час кияни двічі ставали чемпіонами України.

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Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Віктор Циганков Віктор Циганков Рауль Ріанчо Рауль Ріанчо Микита Бурда Микита Бурда Володимир Шепелєв Володимир Шепелєв Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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