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Ріанчо: В Іспанії стежать за трьома гравцями Динамо

22:31 1038 Читать на русском
Ріанчо: В Іспанії стежать за трьома гравцями Динамо
Рауль Ріанчо / фото із соцмереж

Колишній асистент головного тренера Динамо Рауль Ріанчо зізнався, гра яких українських футболістів йому імпонує.

"В Іспанії зараз більше звертають увагу на українських гравців? Так. Стежать за Миколенком, Бурдою і Циганковим. Скаути часто запитують про цих футболістів. Які клуби? Багато – Леванте, Осасуна, Реал Сосьєдад.

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Дуже подобається Циганков. Він повинен продовжувати працювати. Йому ще є куди прагнути. Також можу виділити Бурду, Степаненка, Шепелєва, Зінченка. Зараз в України дуже багато яскравих гравців середини поля", – цитує Ріанчо Tribuna.com.

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Нагадаємо, іспанський фахівець перебував у тренерському штабі Сергія Реброва в Динамо з весни 2014-го по літо 2016-го року, після чого працевлаштувався у збірній України, яку покинув у травні 2018-го.

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Теги
Динамо Динамо Микита Бурда Микита Бурда Рауль Ріанчо Рауль Ріанчо Віталій Миколенко Віталій Миколенко Віктор Циганков Віктор Циганков
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