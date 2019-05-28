Ріанчо: В Іспанії стежать за трьома гравцями Динамо

Колишній асистент головного тренера Динамо Рауль Ріанчо зізнався, гра яких українських футболістів йому імпонує.

"В Іспанії зараз більше звертають увагу на українських гравців? Так. Стежать за Миколенком, Бурдою і Циганковим. Скаути часто запитують про цих футболістів. Які клуби? Багато – Леванте, Осасуна, Реал Сосьєдад.

В Іспанії думають, що Лунін буде основним воротарем Реала, – Ріанчо

Дуже подобається Циганков. Він повинен продовжувати працювати. Йому ще є куди прагнути. Також можу виділити Бурду, Степаненка, Шепелєва, Зінченка. Зараз в України дуже багато яскравих гравців середини поля", – цитує Ріанчо Tribuna.com.

Ріанчо: Лобановський все добре робив, але Динамо ніколи не було Реалом

Нагадаємо, іспанський фахівець перебував у тренерському штабі Сергія Реброва в Динамо з весни 2014-го по літо 2016-го року, після чого працевлаштувався у збірній України, яку покинув у травні 2018-го.