Ріанчо та Луїс Адріано засвітились у скандалі в Росії – шокуючі зізнання капітана Спартака

З'явилися докази, що капітан московського Спартака Денис Глушаков справді брав участь у змові проти головного тренера Массімо Каррери, який виграв з командою чемпіонство у 2017 році.

Телеграм-канал Mash опублікував аудіозапис-повідомлення в месенджері, яке півзахисник відправив комусь із друзів, попросивши того стерти його після прослуховування, що, очевидно, зроблене не було.

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Імовірно, розмова відбулася після поразки від грецького ПАОКа за сумою двох зустрічей в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. На аудіо Глушаков розповідає про ситуацію в команді, використовуючи в своїй промові нецензурну лексику.

Серед іншого, Глушаков заявив, що екс-нападник Шахтаря Луїс Адріано на дві голови слабший за Зе Луїша і потрапляв у склад Спартака, бо був улюбленцем Каррери. А колишній тренер Динамо Рауль Ріанчо приходив у московський клуб, коли вже було зрозуміло, що італійського фахівця невдовзі звільнять.

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