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Ріанчо пояснив, чому покинув збірну України

20 червня 16:43 1418 Читать на русском
Ріанчо пояснив, чому покинув збірну України
Рауль Ріанчо / фото: ФФУ

Екс-помічник Андрія Шевченка Рауль Ріанчо розповів, чому вирішив припинити роботу зі збірною України.

"Я щасливий був працювати в національній збірній України. Ці два роки – це неймовірний досвід для мене. Але я скучив по щоденній роботі. Я люблю кожен день бути в тренувальному процесі. Специфіка збірної – це тільки 10 днів збору раз в два місяці. Це головна причина, чому я залишаю головну команду України.

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У збірної України сильний тренерський штаб, який зміг реформувати команду. Команда Шевченка почала грати в атакувальний футбол з акцентом на контролі м'яча. Так грають сильні команди, такі як Іспанія та Німеччина. Повірте, що змінити структуру і філософію гри в збірній за один відбір не так просто", – цитує Ріанчо FootballHub.

Теги
Збірна України Рауль Ріанчо Рауль Ріанчо
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