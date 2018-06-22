Ріанчо пояснив, чому покинув збірну України

Екс-помічник Андрія Шевченка Рауль Ріанчо розповів, чому вирішив припинити роботу зі збірною України.

"Я щасливий був працювати в національній збірній України. Ці два роки – це неймовірний досвід для мене. Але я скучив по щоденній роботі. Я люблю кожен день бути в тренувальному процесі. Специфіка збірної – це тільки 10 днів збору раз в два місяці. Це головна причина, чому я залишаю головну команду України.

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У збірної України сильний тренерський штаб, який зміг реформувати команду. Команда Шевченка почала грати в атакувальний футбол з акцентом на контролі м'яча. Так грають сильні команди, такі як Іспанія та Німеччина. Повірте, що змінити структуру і філософію гри в збірній за один відбір не так просто", – цитує Ріанчо FootballHub.